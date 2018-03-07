Нурлан Ермекбаев - Инициативы Президента станут надежным жизненным стартом для молодежи

Из-за нерешенности социальных вопросов люди попадают под влияние деструктивных течений, прикрывающихся религией.

Религиозные объединения поддержали новые социальные инициативы Президента РК, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева.

«Религиозные объединения высказывают поддержку социальным инициативам. Нерешенность некоторых социальных или экономических вопросов иногда может послужить тому, что люди попадают под влияние различных деструктивных течений, которые прикрываются религией», - сказал журналистам глава ведомства.

Также он отметил предложенные Нурсултаном Назарбаевым новую ипотеку «7-20-25», выделение дополнительных 20 тысяч грантов, 11 тысяч из которых - на обучение бакалавров по техническим специальностям, и строительство студенческих общежитий на 75 тысяч мест. Эти инициативы, по словам Н.Ермекбаева, станут надежным жизненным стартом для молодежи.

«Отсутствие жилья, работы, маленькая заработная плата молодого специалиста. Трудно в этой ситуации завести семью. Есть стремление учиться, но нет материальных возможностей платить за образование, а тем более купить жилье. А инициативы Президента создают такие условия, чтобы молодежь могла успешно решать эти проблемы (...) Это увеличит приток молодежи из сел и малых городов к казахстанским центрам образования и позволит полностью решить вопрос жилья для студентов вузов и колледжей с учетом роста потребности», - добавил министр.

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