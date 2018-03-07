В ДЧС Алматы наградили женщину за спасение людей

Галия Сулейменова помогла предотвратить гибель ребенка на пожаре.

Накануне Международного женского дня в торжественной обстановке начальник Департамента по ЧС г.Алматы генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров наградил ведомственной наградой МВД РК Галию Сулейменову - инспектора досмотрового контроля на ЖД вокзале Алматы-1 Алматинского филиала АО «Военизированная железнодорожная охрана» за спасенные человеческие жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на алматинскую пресс-службу ДЧС.

16 февраля 2018г. в Жетысуском районе произошел пожар в жилом доме 183/20 по ул. Бурундайская. Галия Сулейменова выйдя во двор дома услышала крики о помощи. Она увидела, что одноэтажный соседний дом был охвачен огнем, но Галию это не остановило, она разбила окно и вытащила ребенка, затем маму малыша. Уточнила у соседки о ее втором ребенке. Пострадавшая, надышавшись продуктами горения, ничего ей не могла ответить. Тогда Галия, забыв про страх вошла в полыхающее строение за вторым ребенком.

«Когда я забежала внутрь, там всё горело, действовать нужно было незамедлительно, - вспоминает Галия Какеновна, - осмотрев комнату и никого не обнаружив, направлялась к выходу, как заметила, что возле двери стоял газовый баллон. Я подхватила его и вынесла на улицу. Затем вызвала противопожарную службу. Вскоре к тушению огня приступили пожарные. Позже выяснилось, что второй ребенок находился в школе».

«Хрупкая женщина в момент возникновения пожара не раздумывая бросилась спасать людей, да еще предотвратила взрыв! - отметил Серик Аубакиров».

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