Казахстанки выиграли шесть золотых медалей на международном боксёрском турнире

В турнире 2018 года приняли участие свыше 70 спортсменок из России, Украины, Индии, Кыргызстана, Тайбэя и Казахстана.

В Щучинске Акмолинской области завершился Кубок СНГ по женскому боксу – турнир, который в этом году получил имя заслуженного мастера спорта, призёра Олимпиады Марины Вольновой, сообщает zakon.kz, со ссылкой на Казахстанскую Федерацию Бокса.

В турнире 2018 года приняли участие свыше 70 спортсменок из России, Украины, Индии, Кыргызстана, Тайбэя и Казахстана.

Наши девушки завоевали шесть золотых медалей.

В финале весовой категории до 48 килограммов казахстанка Айгерим Касенаева уступила Анне Охоте из Украины. Третье место в этом весе разделили Юлия Чумгалакова (Россия) и Алуа Балкибекова.

В другом весе – до 51 килограммов двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай выиграла у Жайны Шекербековой. Бронзу завоевали Самджубала Сарджетсабам (Индия) и Татьяна Коб (Украина).

Без борьбы золотую медаль турнира в весе до 54 килограммов завоевала чемпионка мира Дина Жоламан. Ее соперница Иванна Крупеня из Украины не вышла на ринг. Третье место – у Маниши из Индии и россиянки Карины Тазабековой.

В категории до 57 килограммов сразились две казахстанки – Сания Султанкызы и Даметкен Келимбет. Победу одержала Султанкызы. На третью ступень пьедестала поднялись Владислава Кухта и украинка Снежана Холодкова.

Римма Волосенко (60 кг) выиграла в финале у другой казахстанки – Карины Ибрагимовой. Бронзу завоевали Приянка Чодри (Индия) и Анастасия Эсман (Россия).

Украинка Анна Лысенко в финале весовой категории до 64 килограммов одержала победу над Алией Абдраимовой. Третье место заняли наша Милана Сафронова и Джет Кор Симирин из Индии.

Ещё одна украинка Юлия Стойко выиграла у Мадины Нуршаевой (69 кг). Бронзовые медали получают Пуджиа (Индия) и Баян Акбаева.

Единственная представительница Тайбэя на турнире Ниен-Чин Чен дошла до финала в весе до 75 килограммов, однако на ринг против призера Олимпиады в Рио Даригой Шакимовой не вышла. Третье место – у Татьяны Петрович (Украина) и Рани Пуджи (Индия).

В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанка Юлдуз Маматкулова уступила представительнице Индии Калаванти и довольствовалась серебром. Бронзу получают Фариза Шолтай и Мольдир Базарбаева.

Еще одна чемпионка мира из Казахстана Ляззат Кунгейбаева выиграла в финале весовой категории свыше 81 килограмма у соотечественницы Умиды Садыковой. На третьем месте – Джэль Кавита (Индия) и Александра Дмитриева (Россия).