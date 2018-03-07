В "Bek Air" рассказали о причинах посадки самолета

Как сообщили в пресс-службе, посадка была произведена в штатном режиме, жалоб от пассажиров не поступало, пострадавших нет.

В авиакомпании «Bek Air» сообщили подробности «аварийной» посадки самолета, выполнявшего рейс из Актау в Уральск, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

«После взлета самолета из аэропорта Актау при наборе высоты до 7000 метров сработала сигнализация об увеличении высоты в кабине. Экипаж, выполнив требуемые процедуры, произвел возврат на аэродром вылета - аэропорт города Актау. Кроме того, экипаж, не дожидаясь срабатывания автоматического выпуска кислородных масок, сделал это вручную - то есть действовал в интересах безопасности пассажиров», - написано на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе, посадка была произведена в штатном режиме, жалоб от пассажиров не поступало, пострадавших нет.

«Далее авиакомпания «Bek Air» в течение 1,5 часов предоставила другое резервное воздушное судно, на котором данный рейс был продолжен. Решили не продолжать полет всего 8 человек из 111 пассажиров. Всем отказавшимся пассажирам был оформлен полный возврат стоимости билетов», - рассказали в Bek Air.

По словам представителей компании, в настоящее время расследование данного случая завершено, и установлено, что причиной явилось срабатывание сигнализации о высоте в кабине из-за ложного отказа системы наддува воздушного судна.

«Более того, авиакомпанией «Bek Air» был выполнен контрольный полет с набором высоты до максимального эшелона полета, где дефект не подтвердился. Воздушное судно было допущено к дальнейшей эксплуатации. Вместе с тем, авиакомпания заявляет о своей приверженности к безопасным и доступным полетам в интересах народа Казахстана», - подчеркнули в авиакомпании.

Напомним, ранее пассажиры данного рейса сообщали об аварийной посадке самолета, выполняющий рейс Z92021 Актау - Уральск.

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