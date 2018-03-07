Президент поручил дополнительно выделить 20 млрд на микрокредитования

В числе Пяти социальных инициатив, озвученных Президентом - расширение микрокредитования в рамках развития массового предпринимательства.

На площадке пресс-центра Правительства РК состоялась пресс-конференция о расширении микрокредитования в рамках реализации пяти социальных инициатив Президента, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В числе Пяти социальных инициатив, озвученных Президентом в ходе своего обращения от 5 марта текущего года - расширение микрокредитования в рамках развития массового предпринимательства.

В частности, Главой государства поручено выделить в 2018 году дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге.

«Программа микрокредитования особенно важна для сельской местности, для развития предпринимательства на селе, где открыв своё собственное дело, граждане будут создавать новые рабочие места. Инструменты поддержки предпринимательской инициативы граждан реализуются в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В 2017 году в рамках Программы выдано 7 227 микрокредитов» - - рассказал в ходе пресс-конференции вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев.

Из общего числа выданных микрокредитов, в селах и малых городах микрокредиты получили 6 791 человек. При этом, более 57% стали предпринимателями (стартап-проекты), открыв собственное дело.

В рамках проекта «Бастау – Бизнес», обучение предпринимательским навыкам прошли 15 000 человек, микрокредиты получили 3 314 человек.

В целях расширения доступности кредитов введен механизм гарантирования кредитов. В 2017 году заключено 420 договоров гарантии.

В результате реализация мероприятий Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году позволила внести свой вклад в обеспечение прироста действующих МСБ на 3,6%.

В 2018 году в целом на финансирование Программы предусмотрено 87 млрд. тенге.

«Из 20 млрд. тенге, выделенных на микрокредитование дополнительно, в села планируется направить 14 млрд. тенге. Кроме того, будут пересмотрены лимиты выдачи микрокредитов дифференцированно для города и села» - отметил вице-министр.

Это означает, что в городах и для проектов якорной кооперации на селе средний размер микрокредита не будет превышать 6,5 млн. тенге. А для других проектов на селе - не более 3,5 млн. тенге.

По словам вице-министра труда Нуржана Альтаева, расширение микрокредитования позволит охватить в 2018 году кредитованием более 14 тыс. человек, а с учетом создания ими дополнительных новых рабочих мест, общий охват занятостью составит порядка 40 тыс. человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!