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Благодаря микрокредитам 800 североказахстанцев откроют свой семейный бизнес

Это небывалый шанс для молодых семей, обзавестись собственной крыши над головой. Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству.

Фото : 7 марта 2018, 18:29

Актив СКО обсудил 5 социальных инициатив Президента РК озвученные 5 марта на совместном заседании палат Парламента в Астане, сообщает zakon.kz.

Социальные инициативы направлены на повышение благосостояния всех казахстанцев, отметил в своем выступлении аким области Кумар Аксакалов.

«Эти инициативы направлены на развитие человеческого капитала. Это дешёвая ипотека, снижение налогообложения, увеличение микрокредитования и образовательных грантов, строительства общежитий. Все эти вопросы требуют огромных государственных ресурсов и деньги на эти цели нашлись», - сказал он.

Это небывалый шанс для молодых семей, обзавестись собственной крыши над головой. Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству. В области очередность на получение жилья составляет более 19 тысяч человек. Только в Петропавловске эта цифра составляет более 13 тысяч человек. Глава региона отметил, что в прошлом году в области построили в 3 раза больше жилья. В 2018 году темпы строительства будут увеличены. В областном центре запланирован ввод 1600 квартир. Будет продолжена работа по сносу аварийных и ветхих домов, на их месте возведут современные многоквартирные дома.

Вторая инициатива подразумевает снижение налоговой нагрузки. Так, граждане, получающие зарплату менее 60125 тенге, с 1 января 2019 года будут перечислять в государственную казну всего 1% индивидуального подоходного налога. Хотя бюджет региона недосчитается предположительно 1 млрд.тенге, доходы населения вырастут и активизируют покупательскую способность.

«Эти деньги останутся у наших жителей, тем самым повышая покупательскую способность граждан. Снижение налога вовлечет отдельные категории граждан в жизнь экономики страны. Предприниматели считают, что налоги высокие и платят минимальную зарплату, а все остальное в конвертах. Тем самым люди не платят налоги и лишены возможности участвовать в некоторых соцпроектах»,- подчеркнул Кумар Аксакалов.

Президент РК заявил, что государство направит 62 млрд тенге на микрокредитование граждан. Этот шаг позволит охватить малым бизнесом большинство жителей аулов и сел, сделать займы доступными для сельчан, стремящихся открывать своё дело. В прошлом году в СКО было выдано 437 микрокредитов на 2 млрд. тенге, из них для жителей села – 425 кредитов. В этом году на эти цели выделено свыше 2,8 млрд. тенге, из них 1,7 млрд. тенге именно на развитие бизнеса на селе.

«Нами заявлено о дополнительном выделении 1 млрд. тенге, что позволит довести общую сумму кредитования до 4 млрд. тенге. Таким образом, 800 семей могут получить микрокредит и начать свой бизнес. В перспективе необходимо довести эту сумму до 5 млрд. тенге, что позволит охватить дополнительно еще более 1 тысячи человек», - отметил Кумар Аксакалов.

5-ая инициатива - обеспечение голубым топливом 2,5 млн. казахстанцев, проживающих в регионах Центрального и Северного Казахстана. Это очень важный вопрос для нашего региона заметил аким области.

«Мы завозим строительные материалы извне, в том числе и кирпич. При проиводстве кирпича газ обеспечивает низкую стоимость. Когда у нас будет газ, предприятия будут работать по другому. Себестоимость продукции будет намного ниже. Сейчас просчитываются варианты обеспечения газом и северных регионов. Мы с сегодняшнего дня должны готовится к тому, как из магистральной трубы доводить газ до населенных пунктов и предприятий. Мы тоже к этой работе приступили», - резюмировал глава региона.


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