600 букетов тюльпанов подарили женщинам на торжественном празднике в СКО

В каждой женщине живет героиня. Глава региона привел в пример Алтын Жулдаспаеву, которая одна вырастила и воспитала 9 детей.

В преддверии Международного женского дня аким СКО Кумар Аксакалов поздравил североказахстанских женщин с праздником, сообщает zakon.kz.

Торжественное собрание прошло в драматическом театре им. Н. Погодина. У входа в зал женщин ожидал приятный сюрприз. Всем приглашенным представительницам прекрасного пола вручили букет тюльпанов.

В своем выступлении глава региона Кумар Аксакалов отметил, что профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот, в любой сфере, где бы они ни работали.

В каждой женщине живет героиня. Глава региона привел в пример Алтын Жулдаспаеву, которая одна вырастила и воспитала 9 детей.

«В Уалихановском районе живет Алтын Жулдаспаева, по профессии-швея, 35 лет назад, потеряв мужа, она достойно воспитала девятерых детей, дала им образование. Сегодня сыновья трудятся на родной земле, образовали ТОО «Жолдаспай Агро», дочери работают учителями», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Героини- многодетные мамы, отдавшие всю свою жизнь воспитанию детей. В нашей области их более 4,5 тысяч, в том числе обладателей подвески «Алтын Алқа» - 1556.

На торжественном собрании Указом Президента РК Н.А.Назарбаева подвески «Алтын алқа» были вручены маме 7 детей Розе Аманбаевой, а также Анастасие Кельбах и Александре Омаровой, которые воспитывают 6 детей.

За вклад развития социально-экономической и культурной сферы Почетной грамотами акима Северо-Казахстанской области награждены 10 человек, Благодарственными письмами 7.

В завершении торжественного мероприятия творческими коллективами области был представлен праздничный концерт.

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