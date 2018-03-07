В Ростове взорвали Mercedes директора автомойки

Стоило мужчине открыть дверь машины, как прогремел взрыв.

Мощный взрыв прогремел в среду утром на улице Еременко в Ростове-на-Дону, когда местный бизнесмен открыл дверь припаркованного у многоэтажки Mercedes-Benz, сообщают Вести.ru.

Запись с места покушения — а следователи склоняются именно к этой версии — сделали местные жители, выбежавшие на шум.

Владелец иномарки подошел к ней около 9 часов утра и, судя по всему, не заметил ничего необычного на корпусе автомобиля. Стоило ему открыть дверь, как прогремел взрыв. Мужчина, как отмечают очевидцы, сам отполз в сторону, оставляя за собой кровавый след. На помощь ему бросились очевидцы, они же потушили пожар в салоне — на водительском кресле образовалась большая дыра.

Пострадавшего госпитализировали, а местные жители до прибытия полиции самостоятельно исследовали место и обнаружили брелок от сигнализации, чеку от гранаты и примотанную к двери автомобиля леску. Источник издания 161.ru отметил, что госпитализированный мужчина является директором автомойки, а растяжку могли установить его конкуренты. О его состоянии пока нет никакой информации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов"

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