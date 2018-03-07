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Илья Ильин сдал кровь в рамках проекта

Спортсмен стал донором в рамках молодежного проекта "10 добрых дел" и в поддержку акции "Донорство среди молодежи".

Фото : Хабар 247 марта 2018, 19:03

Казахстанский тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин сдал кровь в научно-производственном центре трансфузиологии, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

Спортсмен стал донором в рамках молодежного проекта "10 добрых дел" и в поддержку акции "Донорство среди молодежи". Цель акции — привлечение внимания общественности к вопросам развития добровольного безвозмездного донорства в республике.

"Для всех визит Ильи стал неожиданным сюрпризом ко дню женского праздника 8 Марта. Хотим пожелать крепкого здоровья и сказать спасибо за спортивные достижения!", - отмечается в пресс-релизе.


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