Илья Ильин сдал кровь в рамках проекта

Спортсмен стал донором в рамках молодежного проекта "10 добрых дел" и в поддержку акции "Донорство среди молодежи".

Казахстанский тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин сдал кровь в научно-производственном центре трансфузиологии, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

Спортсмен стал донором в рамках молодежного проекта "10 добрых дел" и в поддержку акции "Донорство среди молодежи". Цель акции — привлечение внимания общественности к вопросам развития добровольного безвозмездного донорства в республике.

"Для всех визит Ильи стал неожиданным сюрпризом ко дню женского праздника 8 Марта. Хотим пожелать крепкого здоровья и сказать спасибо за спортивные достижения!", - отмечается в пресс-релизе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!