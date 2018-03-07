Президент посетил торжественный концерт «Көктем шуағы»

В своем выступлении Глава государства поздравил всех женщин Казахстана с Международным женским днем 8 марта.

Глава государства посетил торжественный концерт «Көктем шуағы», посвященный празднованию Международного женского дня 8 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Глава государства поздравил всех женщин Казахстана с Международным женским днем 8 марта.

Нурсултан Назарбаев, отметив особую роль женщин в жизни нашей страны, обратил внимание на необходимость сохранения нравственных ценностей среди молодого поколения Казахстана.

- В условиях глобализации мы должны сохранить благородные достоинства, присущие нашим девушкам. В эпоху Интернета невозможно навсегда ограничить поток информации извне. Каждая девушка должна иметь внутренний фильтр для различения хорошего от плохого, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что принятые Пять социальных инициатив, прежде всего, адресованы женской половине казахстанского общества.

Нурсултан Назарбаев отметил, что казахстанские женщины, олицетворяя собой неиссякаемый источник энергии добра и созидания, способствуют укреплению мира и единства в нашей стране.

- Сегодня на ваших хрупких плечах держится вся система воспитания и образования молодого поколения. Именно вы берете на себя основную заботу о наших детях, формируете их мировоззрение и бережно взращиваете в них уверенность в себе и своих силах. Своей верой, надеждой и любовью вы закладываете прочный фундамент успешного будущего нашей страны, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что сегодня в Казахстане насчитывается около четверти миллиона обладательниц почетных наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также подчеркнул значительный вклад наших соотечественниц в поступательное развитие государства.

- Рождение новых граждан и приумножение нации – это главная стратегическая цель нашего государства. Нет такой сферы, где женщины не смогли бы достичь успеха. Вам покоряются профессиональные и спортивные вершины, а также научный и политический олимпы. Сегодня из почти трех тысяч докторантов 60% – это женщины. Почти треть депутатов Мажилиса – представительницы прекрасного пола. В целом, доля женщин на госслужбе превышает половину. Считаю это правильным подходом, способствующим повышению эффективности государственного управления, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев от имени всех мужчин страны еще раз поздравил всех женщин с праздником и пожелал им счастья, любви и процветания.

В завершение выступления Президент Казахстана вручил награду «Алтын алқа» многодетной матери А.Тузельбаевой из Южно-Казахстанской области и награду «Күміс алқа» Р.Аягановой из г.Астаны.

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