В Карагандинской области ветер сорвал кровлю больницы
Жертв и пострадавших нет.
Фото : 7 марта 2018, 19:36
Сильный ветер снес кровлю больницы в Карагандинской области, сообщает МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.
Так, 6 марта в 14.50 городе Шахтинск, в результате сильного ветра (порывы до 19 м/с) произошел срыв кровли пятиэтажного здания центральной больницы на площади 450 квадратных метров. По информации спасателей, жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия. Между тем, как сообщалось ранее, в этот же день в 15.09 в Караганде ветер сорвал кровлю пятиэтажного жилого дома на площади 40 квадратных метров.
На месте работает комиссия.
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