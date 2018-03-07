В Карагандинской области ветер сорвал кровлю больницы

Жертв и пострадавших нет.

Сильный ветер снес кровлю больницы в Карагандинской области, сообщает МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Так, 6 марта в 14.50 городе Шахтинск, в результате сильного ветра (порывы до 19 м/с) произошел срыв кровли пятиэтажного здания центральной больницы на площади 450 квадратных метров. По информации спасателей, жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия. Между тем, как сообщалось ранее, в этот же день в 15.09 в Караганде ветер сорвал кровлю пятиэтажного жилого дома на площади 40 квадратных метров.

На месте работает комиссия.

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