В Актауской школе умерла учительница
К моменту приезда Скорой женщина была без сознания.
Фото : Lada.kz7 марта 2018, 19:43
В школе Актау умерла учительница, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
Звонок в диспетчерскую Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 11:40 часов сегодня, 7 марта, из средней школы №8 Актау. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.
К моменту приезда Скорой женщина была без сознания. В течение получаса врачи проводили реанимационные действия. Спустя 47 минут после вызова медики констатировали смерть.
Причина смерти, со слов Рахимажана Елтаева, заместителя главного врача Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, неизвестна.
- Причина будет определена после вскрытия. Реанимационные действия не дали результата, смерть была констатирована в 12:07 часов. По словам сотрудников школы, женщина в течение нескольких дней жаловалась на высокое давление. На диспансерном учете не состояла, к врачам не обращалась, - прокомментировал Рахимжан Елтаев.
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