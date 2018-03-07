В Актауской школе умерла учительница

К моменту приезда Скорой женщина была без сознания.

В школе Актау умерла учительница, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Звонок в диспетчерскую Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 11:40 часов сегодня, 7 марта, из средней школы №8 Актау. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

К моменту приезда Скорой женщина была без сознания. В течение получаса врачи проводили реанимационные действия. Спустя 47 минут после вызова медики констатировали смерть.

Причина смерти, со слов Рахимажана Елтаева, заместителя главного врача Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, неизвестна.

- Причина будет определена после вскрытия. Реанимационные действия не дали результата, смерть была констатирована в 12:07 часов. По словам сотрудников школы, женщина в течение нескольких дней жаловалась на высокое давление. На диспансерном учете не состояла, к врачам не обращалась, - прокомментировал Рахимжан Елтаев.

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