Обращение Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента» и студенты, и руководители вузов встретили с оптимизмом.

В Алматы остро ощущается нехватка общежитий. Руководители вузов и студенты с нетерпением ждут начала реализации социальных инициатив, озвученных 5 марта Президентом страны, сообщает МИА «Казинформ».

Студентка 3 курса Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Аблай хана по специальности «переводчик-синхронист с русского на казахский язык и наоборот» Оксана Драчева является победителем X республиканского конкурса знатоков казахского языка среди русской молодежи «Тіл-парасат». Она учится по гранту. Ей повезло - все 3 года обучения студентка живет в общежитии. Другие ее иногородние однокурсники на старших курсах перебираются на съемные квартиры.

«Из моих сокурсников в данный момент «на квартире» живет около 60% сокурсников, 405 - в общежитии. Это только 3 курс. На первом курсе живут почти 100% в общежитии, на второй курс выделяется меньше мест, на 4 курс совсем мало мест выделяется. Проблема не в том, что деканат не хочет, а в том, что мест не хватает, всего 3 общежития, и там всего 1,5 тысячи мест», - констатирует Оксана Драчева.

Не секрет, что студенты, снимающие квартиру, больше думают о том, как оплатить за аренду квартиры, начинают экономить, на учебу остается очень мало времени - когда нет крыши над головой, трудно сконцентрироваться на учебе. Нехватку общежитий ощущают и в ведущем вузе страны КазНУ имени Аль-Фараби. По словам вуза Галымкаира Мутанова, на сегодня 2-3 тысячи студентов нуждается в общежитиях. И это при том, что за последние пару лет КазНУ имени Аль-Фараби увеличил свою инфраструктуру на 40%.

«Большинство объектов было построено через государственно-частное партнерство. Этот опыт мы освоили», - сказал Галымкаир Мутанов.

Обращение Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента» и студенты, и руководители вузов встретили с оптимизмом.

«Наш Президент четко указал механизм решения вопроса нехватки общежитий - это государственно-частное партнерство, в этом плане имеем определенный хороший опыт. Новые общежития будут построены по этому механизму. Социальная инициатива Президента совокупно с «Рухани жангыру» составляют мощную социальную платформу единения всех казахстанцев. Здесь самое главное, что у людей появляется уверенность в завтрашнем дне. Потому что они чувствуют, что государство заботится о них, создает условия, это самый важный фактор в этих инициативах. Обеспечение студентов общежитиями, увеличение грантов на 20 тысяч - это небывалый случай в нашей истории. Теперь те студенты, которые испытывали материальные проблемы в связи с необходимостью аренды квартир, оплаты за обучение, получают беспрепятственный доступ к высшему образованию, если у них хорошие показатели по учебе», - сказал Галымкаир Мутанов.

Увеличение числа грантов, по мнению Оксаны Драчевой, открывает очень большие возможности для молодежи.

«Это очень хорошая инициатива, большая возможность для студентов. Потому что сейчас около 54 тысяч грантов ежегодно выделяются, а если в этом году будет дополнительно выделено 20 тысяч грантов, это 25% почти, то все больше молодых людей, которые учились, стремились, старались, сдавали ЕНТ, сможет обучаться бесплатно и получить возможности для самореализации»,- сказала Оксана Драчева.

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