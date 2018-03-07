В Чечне разбился вертолет с силовиками на борту
Пять человек погибли, двое выжили.
Фото : 7 марта 2018, 20:01
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из спецслужб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"Погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Пять человек погибли, двое выжили.
"Крушение произошло примерно в 10:59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем", — добавил он.
По данным другого источника в правоохранительных органах, на месте происшествия двух выживших людей и тела трех погибших. Поиски остальных продолжаются.
"Вертолет при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье", — добавил собеседник агентства.
"Две медицинские бригады выехали в Шатойский район (граничит с Итум-Калинским) для оказания помощи", — рассказали РИА Новости в Центре медицины катастроф при региональном Минздраве.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что вертолет принадлежал пограничной службе.
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