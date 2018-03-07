Полицейские Уральска разыскивают мать, бросившую новорожденного ребенка на кладбище
Школьники увидели в сугробе тело младенца, завернутое в тряпку.
Фото : Arnapress.kz7 марта 2018, 20:13
Полицейские разыскивают мать, бросившую новорожденного ребенка на кладбище в Уральске, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".
5 марта около 19.00 в районе кладбища в поселке Селекционный школьники увидели в сугробе тело младенца, завернутое в тряпку. Прохожий вызвал полицию на место происшествия.
В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности матери младенца, которого оставили вблизи кладбища в поселке Селекционный.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК - "Убийство матерью новорожденного ребенка".
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