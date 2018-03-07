VPN-сервис заблокировал суд в Казахстане

Требования об ограничении доступа были включены в исковые заявления МИК, которое было подано в суды Астаны и Алматы.

В Казахстане решением суда заблокирован платный VPN-сервис IPVanish, который специализируется на онлайн-безопасности и конфиденциальности пользователей в Интернете, сообщает Today.kz. Информация об этом опубликована на блоге министра информации и коммуникаций Даурена Абаева.

На блог-платформе "Открытый диалог" один из пользователей поинтересовался у главы МИК РК причинами блокировки сайта, а также множества его внутренних поддоменов и более сотни внутренних ресурсов.

Министр в ответ сообщил, что требования об ограничении доступа к интернет-ресурсу были включены в исковые заявления МИК, которое было подано в суды Астаны и Алматы, в связи с тем, что VPN-сервис используется для обхода технических возможностей операторов связи, применяемых для нераспространения в стране незаконных материалов.

"Так, в соответствии с решениями Есильского районного суда Астаны, а также районного суда № 2 Ауэзовского района Алматы о запрете функционирования сетей и средств связи, используемых в целях обхода технических возможностей операторов связи, применяемых для прекращения распространения на территории РК продукции иностранных средств массовой информации, министерством было принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу IPVanish.com и его внутренним поддоменам", – говорится в ответе Даурена Абаева.

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