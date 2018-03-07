В Австралии акула-рот едва не проглотила лодку с туристами

Эта самая большая рыба на планете проводит большую часть своего времени, прячась на большой глубине.

У побережья Западной Австралии гигантская китовая акула с огромным ртом подплыла под лодку с туристами, сообщают Вести.ru со ссылкой на Mirror.

На кадрах, которые удалось снять фотографу Тому Кэннону, видно, что своим гигантским ртом она может запросто проглотить яхту с людьми.

Эта самая большая рыба на планете проводит большую часть своего времени, прячась на большой глубине, вдалеке от людей. Однако с марта по июль ее можно увидеть у рифа Нингалу в Коралловом заливе и у Эксмута (Австралия).

Кэннон рассказал изданию Mirror, что уникальные фото были сделаны им на расстоянии примерно 6 километров от берега. Он признался, что страшно не было – люди со всего мира приезжают сюда специально, чтобы увидеть и сфотографировать редких рыб.

По словам фотографа, эта акула была очень любопытной и плыла рядом с лодкой около 50 минут, что большая редкость, и все люди на лодке были очень удивлены такому ее "поведению".

Китовая акула — самый крупный из существующих видов рыб. Их длина может достигать 12 метров, а вес 20 тонн. Они считаются исчезающим видом.

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