В Австралии акула-рот едва не проглотила лодку с туристами
Эта самая большая рыба на планете проводит большую часть своего времени, прячась на большой глубине.
У побережья Западной Австралии гигантская китовая акула с огромным ртом подплыла под лодку с туристами, сообщают Вести.ru со ссылкой на Mirror.
На кадрах, которые удалось снять фотографу Тому Кэннону, видно, что своим гигантским ртом она может запросто проглотить яхту с людьми.
Эта самая большая рыба на планете проводит большую часть своего времени, прячась на большой глубине, вдалеке от людей. Однако с марта по июль ее можно увидеть у рифа Нингалу в Коралловом заливе и у Эксмута (Австралия).
Кэннон рассказал изданию Mirror, что уникальные фото были сделаны им на расстоянии примерно 6 километров от берега. Он признался, что страшно не было – люди со всего мира приезжают сюда специально, чтобы увидеть и сфотографировать редких рыб.
По словам фотографа, эта акула была очень любопытной и плыла рядом с лодкой около 50 минут, что большая редкость, и все люди на лодке были очень удивлены такому ее "поведению".
Китовая акула — самый крупный из существующих видов рыб. Их длина может достигать 12 метров, а вес 20 тонн. Они считаются исчезающим видом.
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