Казахстанец победил в первом турнире по настольному теннису в Дохе

В Дохе стартовал Открытый чемпионат Катара - второй этап Мирового Тура 2018 года и первый из категории элитных, «платиновых» (Platinum Series), сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на ФНТ РК.

Казахстанец Кирилл Герасименко начал борьбу с квалификации и победил шведа Элиаса Ранефура со счетом 4:0. Призовой фонд турнира составляет 235 тысяч долларов.