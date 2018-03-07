Казахстанец победил в первом турнире по настольному теннису в Дохе
7 марта 2018, 21:37
Кирилл Герасименко победил шведа Элиаса Ранефура со счетом 4:0.
В Дохе стартовал Открытый чемпионат Катара - второй этап Мирового Тура 2018 года и первый из категории элитных, «платиновых» (Platinum Series), сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на ФНТ РК.
Казахстанец Кирилл Герасименко начал борьбу с квалификации и победил шведа Элиаса Ранефура со счетом 4:0. Призовой фонд турнира составляет 235 тысяч долларов.
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