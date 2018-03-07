Суд снова оправдал подростка, обвиняемого в убийстве в Уральске

Даниил Романов обвинялся в убийстве 21-летнего торговца арбузам.

Апелляционная коллегия суда Западно-Казахстанской области вынесла решение в отношении несовершеннолетнего Даниила Романова, обвиняемого в убийстве торговца арбузами, сообщает МИА «Казинформ».

Судебная коллегия по уголовным делам суда ЗКО рассмотрела приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам в отношении Даниила Романова. Напомним, несовершеннолетний обвинялся в убийстве 21-летнего торговца арбузами и был признан невиновным в совершении преступления. Но с этим решением не согласились родственники погибшего, подавшего апелляционную жалобу. Судебная коллегия постановила: оправдательный приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО от 16 января 2018 года в отношении Даниила Романова, а также частное постановление, вынесенное в адрес прокурора, оставить без изменения. Апелляционное ходатайство прокурора и апелляционную жалобу оставить без утверждения.

Коллегия руководствовалась ст. 431 ч.1 УПК РК «Оставление приговора, постановления суда первой инстанции без изменения, а апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора - без удовлетворения», ст. 444 УПК РК - «Вынесение апелляционных приговора, постановления и вступление их в законную силу».

Постановление вступит в законную силу 7 марта 2018 года, информировали в суде ЗКО.

Даниила Романова обвиняли в убийстве 21-летнего продавца арбузов, которое произошло 14 июля 2017 года в пригородном районе первого дачного поселка. Суд ЗКО посчитал собранные доказательства для обвинения подростка недостаточными и оправдал его. Позже в полиции заявили, что других подозреваемых в убийстве продавца арбузов нет.

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