Алматинский бизнесмен подделал документы, чтобы расчистить участок

Бизнесмен срубил 35 деревьев по поддельным разрешительным документам.

Незаконным дровосекам в Алматы помимо штрафа грозит уголовная ответственность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Бизнесмен срубил 35 деревьев, как выяснилось только теперь - по поддельным разрешительным документам.

Приобрели землю для реализации проектов, но фирма, обязавшаяся расчистить участок, работала по поддельным документам. Представитель компании-заказчика признается, что выяснилось это уже после немалого количества срубленных деревьев.

«Эта фирма обязалась нам предоставить все разрешительные документы. То есть разрешения на вырубку и провести саму работу, произвести вырубку деревьев. Мы начали работу, то есть они начали работу, получается, их представители. Как бы достаточно вовремя приехали служба по контролю за экологией, проверили разрешение, разрешение оказалось недействительным. Сейчас разбираемся в чем вопрос», - сказал Глеб Волков.

Законность вырубки зеленых насаждений решили проверить местные жители. По звонку на телефон доверия на место прибыли представители профильного управления и природоохранная полиция.

«На основании этого заявления выехали представители районного акимата, районной экологии и природоохранная полиция и насчитали здесь 35 незаконно спиленных деревьев. На основании спиленных деревьев сейчас ведется вся разъяснительная работа, выясняется. С нашего управления никаких разрешения не выдавалось», - отметил главный специалист Управления природных ресурсов и регулирования природопользования по г. Алматы Мурат Жексенбаев.

Сам нарушитель находится в полиции, где дает признательные показания. Теперь помимо административной ответственности, ему грозит уголовная, за подделку документов. Всего с начала года это уже четвертый случай. За последние три года зафиксировано 244 факта незаконной вырубки деревьев.

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