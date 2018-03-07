По мнению эксперта, газификация Астаны поможет развитию малых городов

По его словам Олжаса Худайбергенова это исключит спекуляции.

Новая государственная ипотечная программа должна быть полностью направлена на первичное жилье, считает старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По его словам, это исключит различные спекуляции. Нужно также проработать механизмы, дабы избежать роста цен на стройматериалы и землю.

«Я надеюсь, что в дальнейшем будет трансформация жилищной и пенсионной системы, и их эффективная взаимосвязь. Как это допустим сделано в Сингапуре. В целом я думаю, что из всех зарубежных моделей, которые существуют наиболее близки Австралийская и Сингапурская, но больше всего Сингапурская. Практически, она одна сейчас действительно поможет Казахстану добиться 30 кв. м. на душу населения к 2030 году», - сказал старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов.

А вот газификация Астаны, по словам экспертов, способствует развитию и росту малых городов. От Кызылорды, откуда начнется трубопровод, до Темиртау, Жезказгана и Караганды удастся создать новые рабочие места.

«Конкретно речь идет о развитии Кызылординской области, то есть газификация, трубопровод будет идти из этого региона и обеспечит на протяжении всего пути этого прокладки газопровода, в определенной доле, создание рабочих мест», - отметила заместитель директора КИСИ при президенте РК Мадина Нургалиева.

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