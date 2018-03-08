НПП "Атамекен" - Почти 30 тысяч стройкомпаний в РК - пустышки

Строительная отрасль является одной из самых коррумпированных отраслей экономики, заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.

6 марта состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен» под председательством Каирбека Сулейменова, на котором рассмотрен вопрос о мерах по сокращению коррупционных рисков в сфере архитектуры, градостроительной и строительной деятельности, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал «Атамекен».

«Анализ показал, что основными проблемами, порождающими административные барьеры и коррупционные риски в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, являются правовое обеспечение и правоприменительная практика в этой отрасли, что становится непреодолимым препятствием по сокращению процедур и уменьшению расходов бизнеса», - считает Аманжан Жамалов.

Подробнее о коррупционных рисках рассказал в своем докладе заместитель Председателя Правления НПП Ельдос Рамазанов.

«В Казахстане действует свыше 2 тысяч подзаконных актов, регулирующих строительную отрасль, из которых 130 нормативно-технических документа, разработанные еще в 2011-2015 годы, изданы в нарушение закона», - подчеркнул Ельдос Рамазанов.

Члены Совета отметили, что коррупция закупок в строительной сфере наиболее распространена в стране и основывается на том что, используя «лазейки» в законе, организаторы 50% закупок проводят без конкурсных процедур - из одного источника. Ценовой демпинг в государственных закупках на оказание работ и услуг в строительной деятельности получил широкое распространение и свидетельствует, что Министерство финансов РК, как уполномоченный орган в сфере государственных закупок, не имеет реальных инструментов для его подавления. Коллизия земельного и строительного законодательства, отсутствие правовой регламентации процедур, связанных с определением целевого назначения земельных участков для строительства, влекут дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, ограничивают права частной собственности и создают искусственные барьеры для предпринимательской деятельности.

На этот факт пожаловались участники из регионов, посредством видеоконференцсвязи.

«На сегодня выдано 28 500 лицензий на строительство, а активных компаний насчитывается всего 300, которых знают и потребители, и конкуренты. Остается вопрос чем занимается разница? Согласно общедоступной информации, купить лицензию 1-ой категории можно в интернете примерно за 18 млн тенге. Для решения этой проблемы «Атамекен» предлагает создать Единый республиканский реестр строительных компаний», - предложил Ельдос Рамазанов.

Председатель Комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ Президиума НПП Александр Белович добавил, что из-за подобных «чистых» компаний, купивших лицензию, страдает профессиональное строительство.

«55 тысяч выданных лицензий вы теперь обратно не заберете, это как дипломы у студентов отбирать. Предлагаю отменить лицензии как это сделали в Российской Федерации. Да, это принесло какие-то издержки, и на сегодня возможно не все гладко, но дома не посыпались. Саморегулируемые организации сами регулируют этот процесс. Бизнес, выдавая допуск на рынок, не допустит непрофессионала», - заявил Александр Белович.

В ходе обсуждения также было отмечено, что строительство объекта законодательно содержит в себе 11 установленных процедур, которые несут в себе коррупционные риски. На практике возникает проблема, когда застройщик планирует строительство на купленном у третьих лиц земельном участке и, если он не используется в течение 3 лет с момента его предоставления акиматом – земельная инспекция его изымает.

«Атамекен» предлагает срок для освоения исчислять с момента возникновения у застройщика права на земельный участок, а не с момента предоставления его акиматом. Земельный участок надо предоставлять на нормативный срок строительства, как установлено в нормативно-технических документах, а не как на практике на 1 год, а также утвердить правила выявления неиспользуемых земель с критериями освоения.

Еще одна, «бородатая» проблема – проверки ГАСКов. В отношении технадзора такие проверки не регистрируются. К тому же, Комитет по делам строительства и ЖКХ уполномочен проводить проверки местных исполнительных органов. И КДС, под видом этих проверок, имеет законодательную возможность посещать строительный объект.

«Не важно какой уполномоченный орган будет курировать отрасль, вопрос в том, что необходима четкая регламентация работы контролирующих органов. Инспектор должен четко знать свой функционал и обязанности: приходит, значит должен уведомить, по какой части проверка», - считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат Палымбетов.

Участники заявили, что подобные проверки должны регистрироваться и проводиться с обязательным уведомлением предпринимателей. Это защитит как бизнес, так и самих госслужащих.

«Мы не проверяем бизнес, а проверяем местные исполнительные органы. У нас нет времени заходить на строительные объекты, у меня всего 8 инспекторов. Они проверяют местные ГАСКи, местные архитектурные управления, управления строительства, если есть на них жалобы. Есть также плановые проверки именно акиматов, но не бизнеса», - прокомментировал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов.

В ходе заседания членами Совета и депутатами было подчеркнуто, что строительная отрасль на сегодня имеет высокую значимость, учитывая «Пять социальных инициатив Президента», озвученных Главой государства 5 марта 2018 года в обращении народу по выработке новых механизмов для достижений целей инициативы: «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Отрасль должна иметь эффективную защиту от административных преград и коррупционных рисков.

«Сегодняшнее обсуждение показало, что основными проблемами, порождающими адмбарьеры и коррупционные риски в строительстве, являются недостаточное правовое обеспечение и противоречивая правоприменительная практика, что становится препятствием на пути бизнеса. Нужно наводить порядок в законодательстве, которое регулирует строительство. Одним из путей решения является принятие Градостроительного кодекса», - резюмировал Каирбек Сулейменов.

По итогам заседания Советом внесены рекомендации в государственные органы по устранению отмеченных нарушений.

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