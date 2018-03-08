Санчес из «Астаны» - седьмой на этапе гонки «Париж - Ницца»
Луис Леон Санчес сохранил лидерство в общем зачете.
Индивидуальная гонка с раздельным стартом состоялась на четвертом этапе многодневной велогонки «Париж — Ницца», сообщает SportsKZ.
Победителем гонки стал голландец Ваут Пулс из команды «Sky», второй результат — у испанца Марка Солера из «Movistar», третьим стал француз Жулиан Алафилипп из «Quick-Step Floors».
Лучший результат у «Астаны» показал Луис Леон Санчес, завершивший гонку седьмым и сохранивший лидерство в общем зачете.
Якоб Фульсанг стал 17-м, Михаэль Вальгрен — 61-м, Омар Фраиле −86-м, Уго Уль — 102-м, Дмитрий Груздев — 105-м, Магнус Корт Нильсен — 142-м.
«Париж — Ницца». Четвертый этап Ла Фуйюз — Сент-Этьен. 18.4 километра
1. Ваут Пулс (Нидерланды, «Sky») — 25:33
2. Марк Солер (Испания, «Movistar») — +0:11
3. Жулиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors») — +0:16
7. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:28
17. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +0:56
61. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +2:07
86. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +2:48
102. Уго Уль (Канада, «Астана») — +3:05
105. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:13
142. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») — +4:32
Общий зачет:
1. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 13:47:57
2. Ваут Пулс (Нидерланды, «Sky») — +0:15
3. Жулиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors») — +0:26
34. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +2:22
37. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +2:44
68. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +5:49
71. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») — +6:23
98. Уго Уль (Канада, «Астана») — +10:44
119. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +16:21.