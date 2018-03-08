Санчес из «Астаны» - седьмой на этапе гонки «Париж - Ницца»

Индивидуальная гонка с раздельным стартом состоялась на четвертом этапе многодневной велогонки «Париж — Ницца», сообщает SportsKZ.

Победителем гонки стал голландец Ваут Пулс из команды «Sky», второй результат — у испанца Марка Солера из «Movistar», третьим стал француз Жулиан Алафилипп из «Quick-Step Floors».

Лучший результат у «Астаны» показал Луис Леон Санчес, завершивший гонку седьмым и сохранивший лидерство в общем зачете.

Якоб Фульсанг стал 17-м, Михаэль Вальгрен — 61-м, Омар Фраиле −86-м, Уго Уль — 102-м, Дмитрий Груздев — 105-м, Магнус Корт Нильсен — 142-м.

«Париж — Ницца». Четвертый этап Ла Фуйюз — Сент-Этьен. 18.4 километра

1. Ваут Пулс (Нидерланды, «Sky») — 25:33

2. Марк Солер (Испания, «Movistar») — +0:11

3. Жулиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors») — +0:16

7. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:28

17. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +0:56

61. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +2:07

86. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +2:48

102. Уго Уль (Канада, «Астана») — +3:05

105. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:13

142. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») — +4:32

Общий зачет:

1. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 13:47:57

2. Ваут Пулс (Нидерланды, «Sky») — +0:15

3. Жулиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors») — +0:26

34. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +2:22

37. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +2:44

68. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +5:49

71. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») — +6:23

98. Уго Уль (Канада, «Астана») — +10:44

119. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +16:21.