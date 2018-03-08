В Шымкенте арестовали старшеклассника по подозрению в вымогательстве

Возможно его действия послужили причиной суицида одного из школьников.

10-классник из школы Кайнарбулака арестован с санкции суда на 2 месяца. Его подозревают в неоднократном вымогательстве денег у учеников 83 школы, предполагается,что именно поэтому один из них покончил с собой в феврале, сообщает zakon.kz со ссылкой на TVK.

«В отношении подростка проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК «вымогательство». По материалам дела несовершеннолетний собирал деньги по 100, 600 или 1000 тенге в период с сентября 2017 по 12 февраля 2018 года. В каждом классе школы он назначал ответственных и раздавал указания сколько нужно собрать. 12 февраля он потребовал 5 тысяч тенге собрать до 22 февраля»,- сообщила судья Каратауского районного суда Шымкента Жанат Мусирали.

Напомним, 14 февраля покончил жизнь самоубийством 11-классник Ерсултан Ахметов 83 школы жилого массива Кайнарбулак. Выпускник повесился в сарае возле своего дома, а в кармане родители обнаружили записку с несколькими фамилиями. Безутешные родственники заявили в полицию. Судья пояснила, что вынесении такого серьезного решение в отношении несовершеннолетнего говорила с учителями и психологами этой школы и учла показания учеников. По ее словам, еще 10 родителей школьников собираются написать заявления на арестованного соученика.

«Они рассказали, что задержанный мальчик активный и с учителями не конфликтовал. Однако я учитывала и показания четырех несовершеннолетних, которые говорили, что он собирал деньги. Сам арестованный школьник при выдаче санкции сказал, что сожалеет о случившемся и попросил у всех прощение»,- отметила судья Жанат Мусирали.

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