Собчак внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"

На сайте сообщается, что решение было принято из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и посещения Крыма в апреле 2014 года со стороны кандидата в президенты РФ.

Украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак за "незаконное пересечение государственной границы Украины", сообщает ТАСС.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", - говорится на сайте.

Собчак 6 марта заявила, что направила Киеву письмо с просьбой разрешить ей поехать в Крым черед территорию Украины. Она намеревалась, в частности, пообщаться там с крымскими татарами.

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил недоумение в связи с этим заявлением Собчак.

Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 марта 2018 г.

"Законный въезд для ведения нелегитимной кампании на нелегитимных выборах на оккупированной территории - это точно шизофрения", - написал он на своей странице в Twitter.



При этом во внешнеполитическом ведомстве Украины сообщили, что украинская сторона никаких запросов от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на поездку в Крым через территорию страны не получал.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

О сайте "Миротворец"

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. "Миротворец" опубликовал и продолжает публиковать персональные данные ряда журналистов, в том числе RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, France-Presse, CNN, Bloomberg, Al-Jazeera, Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.

На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".

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