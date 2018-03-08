В трех областях Казахстана закрыто движение из-за непогоды

Выезд на автодорогу «Астана-Караганда» закрыт для всех видов транспортных средств.

В трех областях РК перекрыто автодвижение из-за метели, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Выезд на автодорогу «Астана-Караганда» закрыт для всех видов транспортных средств.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий(буран, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д «Кызылорда-Павлодар» (1135- 1205 км, от поселка Шидерты до границы Карагандинской области) для всех видов транспорта.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта. С 6 марта в связи с ухудшением погодных условий(ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» (65-252 км, поселок Жезды-границаКостанайской области) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, закрыто движение на участке автодороги «Алматы - Екатеринбург» (641-1007 км, город Караганда - город Балхаш) для всех видов автотранспорта.

В связи с ухудшением погодных условий(гололед) закрыто движение на участке автодороги «Кызыл-Орда - Павлодар» (906-752 км, поселок Топар - поселок Атасу) для всех видов автотранспорта.

Закрыто движение на участке автодороги «Алматы-Екатеринбург» (1071-1142 км, город Темиртау-граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий(снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыто движения для всех видов транспорта на автодороги «Екатеринбург-Алматы» (1275-1353 км от города Астаны до границы Карагандинской области).





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