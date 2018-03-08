В ВКО женщина тайком от родных родила ребёнка и вынесла его на мороз

Малыша доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

В Восточно-Казахстанской области женщина тайком от родных и без помощи врачей родила ребёнка и вынесла его на мороз. Затем сказала семье, что нашла младенца на улице и попросила помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Малыша доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

– Этот ребёнок поступил с признаками обморожения, у него была тяжёлая гипотермия, с момента поступления он находился на искусственной вентиляции лёгких. Состояние было очень тяжёлое, но сейчас оно стабилизировалось, мы перевели его на самостоятельное дыхание, - сказала заведующая отделением реанимации новорожденных ЦМиР ВКО Жанна Муканова.

О том, что ребенок на самом деле ее, женщина призналась полицейским. Младенец родился раньше срока – на седьмом месяце беременности. Всё это время женщине каким-то образом удавалось скрывать от родных свое положение.

Сейчас специалисты изучают материалы дела на наличие состава преступления в действиях роженицы. В больнице рассказали, что она приходит навещать ребенка, но намерена ли забрать его, пока неизвестно.

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