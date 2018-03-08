В американской школе произошла стрельба

Пострадали три человека.

Стрельба произошла в школе в городе Бирмингем американского штата Алабама, один человек погиб, двое получили ранения, сообщает РИА Новости.

Как сообщила полиция города, в результате инцидента со стрельбой в средней школе (Huffman High School) три человека пострадали. По информации портала, один из них скончался от полученных ранений по пути в больницу.

Как позднее сообщил глава департамента полиции Бирмингема Орландо Уилсон в ходе пресс-конференции, в инциденте пострадали чернокожие юноша и девушка 17 лет, впоследствии девушка скончалась. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Уилсон отметил, что не располагает информацией о третьем пострадавшем.

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