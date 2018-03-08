Стали известны новые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Английский Манчестер Сити и итальянский Ювентус стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает Новая газета.

После результативной ничьей в Турине в матче с Тоттенхэмом Ювентусу нужно было обязательно забивать в Лондоне. Однако первый тайм для команды Массимилиано Аллегри получился провальным. Ювентус практически ничего не смог создать в атаке, а сам пропустил несколько острых выпадов. Единственный момент, в котором Ювентус не извлек заработанное, был неназначенный пенальти за фол Вертонгена против Дугласа Косты.

Особенно активным в первой половине был скоростной вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин. Несколько раз он пробивал в створ в начале встречи, а на 38-й минуте вышел на свидание с Буффоном, но не попал в дальний угол.

На 39-й минуте кореец все же добился своего. Кейн передачей на Эриксена разрезал две линии обороны Ювентуса, Бардзальи в штрафной в подкате выбил точно на Триппьера, а тот быстро перевел через вратарскую на дальнюю штангу на Сона, который корявым ударом отправил мяч в сетку.

Второй тайм начался в неспешном темпе, что было на руку Тоттенхэму, поэтому Аллегри решил срочно менять схему игры. Выпустив Асамоа и Лихтштайнера, тренер Ювентуса практически моментально извлек дивиденды. На 64-й минуте туринцы сравняли счет: Лихтштайнер кроссом нашел в штрафной Хедиру, тот головой сбросил на Игуаина, а аргентинец ногой просто подкоректировал полет мяча в ворота.

Спустя три минуты туринцы забили второй гол: в три передачи Ювентус прошел все поле, Дибала вырвался на свидание с Льорисом и с левой мощно пробил в девятку.

Тоттенхэм пришел в себя не сразу, но сумел создать напряженную концовку. Кульминация матча состоялась на 90-й минуте, когда Буффон не дотянулся до мяча после удара головой Кейна. Ювентус спасла штанга, а после отскока с линии ворот игровой снаряд вынесли защитники.

2:1 в Лондоне и 4:3 по сумме двух матчей - Ювентус в сложном противостоянии выходит победителем и проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Тоттенхэм - Ювентус 1:2 (первый матч - 2:2)

Голы: Сон Хын Мин, 40 - Игуаин, 64, Дибала 66

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис - Дайер (Ламела, 74), Дембеле - Эриксен, Алли (Льоренте, 85), Сон - Кейн

Ювентус: Буффон - Бардзальи, Бенатья (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Сандро - Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60) - Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83)

Предупреждения: Вертонген, Алли, Дембеле - Пьянич, Бенатья, Кьеллини

В другом противостоянии игрового дня интриги было гораздо меньше. Манчестер Сити выиграл первый матч 1/8 финала у Базеля в гостях со счетом 4:0 и на ответную игру выставил резервный состав. Игра контрастировала с тем, что привыкли видеть болельщики в исполнении команды Хосепа Гвардиолы в этом сезоне, а Базель одержал волевую победу со счетом 2:1.

Украинский хавбек Александр Зинченко отыграл в этом матче все 90 минут.

Манчестер Сити - Базель 1:2

Голы: Жезус, 8 - Эльюнусси, 17, Ланг, 72

Манчестер Сити: Браво - Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Гюндоган (Диас, 66), Туре - Бернардо, Фоден (Адарабиойо, 89), Сане - Жезус

Базель: Вацлик - Ланг, Сухи, Фрай, Лакруа, Риверос - Серей Дие, Дзуффи - Буа (Штокер, 68), Оберлин (ван Вольфсвинкель, 74), Эльюнусси

Предупреждения: Жезус - Лакруа

Накануне в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились Реал и Ливерпуль.