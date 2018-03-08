Талдыкорганец оскорблял дам непристойными приставаниями в транспорте

В полицию с заявлением пострадавшие не обращались, свое недовольство выражали лишь в социальных сетях.

В Талдыкоргане нашли обидчика женщин. Пассажир городских автобусов оскорблял дам непристойными приставаниями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

В полицию с заявлением пострадавшие не обращались, свое недовольство выражали лишь в социальных сетях.

Как выяснилось, приставания дамы терпят давно. По разным сведениям, он уже около двух лет смущает их видом своих гениталий. А иногда даже распускает руки. Замечания и возмущения не имеют эффекта. Водители и кондукторы городских автопарков его не замечают. Но после того, как в интернете появился пост одной их оскорбленных дам с десятками комментриев других пострадавших, полицейским пришлось заняться его поисками. Приставучим мужчиной оказался 31-летний житель Талдыкоргана. Бывший военнослужащий. Но отделался он, можно сказать, легко – штрафом в 12 тысяч тенге. Так что, вполне возможно, что скоро снова возьмется за старое.

– Мужчина, который оказался жителем Талдыкоргана 1987 года рождения, был привлечен к административной ответственности согласно статье 449 Кодекса Республики Казахстана об административных нарушениях, то есть за приставания в общественных местах. Кроме того с ним была проведена профилактическая беседа, - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматинской области Айгерим Кокбаева.

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