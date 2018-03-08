Врач сборной Казахстана временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Врач национальной сборной Казахстана Хосилбек Тагаев временно отстранен от деятельности по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает Sputnik Казахстан.

Сообщается, что решение было принято после анализа отчета итальянской полиции, которая в январе проводила обыск в расположении казахстанской сборной в Антхольце. В комнате Тагаева полиция обнаружила упаковки с преднизолоном, входящим в список запрещенных препаратов.

Тагаев временно отстранено от всех мероприятий, проводимых под эгидой IBU. Федерация биатлона Казахстана также обязана принять решение об отстранении, таким образом Тагаев не сможет принять участие в в седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

В январе казахстанские биатлонисты, приехавшие на Кубок мира в итальянский Антхольц-Антерсельв, подверглись обыску на наличие запрещенных препаратов.

Сборная Казахстана тогда попала под подозрение австрийских правоохранительных органов после того, как на АЗС в Восточном Тироле была найдена картонная коробка, содержимое которого указывало на применение допинга. Анализ документов в коробке показал, она принадлежит сборной Казахстана. Полиция провела обыски, у казахстанских спортсменов были взяты анализы мочи и крови. Позже выяснилось, что допинг-пробы дали отрицательный результат.