В Алматы трое неизвестных 11 дней насиловали 15-летнюю девушку

Родители подали заявление об исчезновении дочери в полицию, параллельно взломав страницу в социальной сети нашли парня, увезшего Айгерим в неизвестном направлении.

В Алматы нашлась пропавшая в конце февраля 15-летняя девушка. Студентка первого курса вернулась в семью, но рассказала в какую жуткую историю попала. По словам Айгерим Рысбек она стала жертвой сексуального насилия. Трое мужчин надругались над ней, а продолжалось это на протяжении 11 дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Айгерим Рысбек пропала 23 февраля. По словам самой девушки, она познакомилась с парнем в социальной сети. После недельной переписки молодой человек предложил ей встретиться. На первом же свидании, якобы, увез ее в неизвестном направлении и изнасиловал. После передал другим двум мужчинам, которые держали 15-летнюю студентку 11 дней в закрытом помещении и, как вспоминает Айгерим, они неоднократно надругались над ней.

«Сначала меня изнасиловал один из двух мужчин. Потом они пришли и сказали, что будут руки мне резать. Я вырвала руку, но они схватили меня за волосы и били лбом о землю. Они сказали: будем резать руки или убьем тебя. Потом написали буквы «А» и «Н». Потом потребовали, чтобы я сама себе резала руки при них так, чтобы кровь текла», - сообщила Айгерим Рысбек.

Родители подали заявление об исчезновении дочери в полицию, параллельно взломав страницу в социальной сети нашли парня, увезшего Айгерим в неизвестном направлении. Нашлась девушка через 11 дней. Но взрослые опасаются, что преступники могут остаться безнаказанными.

«Мы сейчас не знаем, начато ли расследование по нашему делу, расследуется ли оно. Мы не располагаем никакой информацией. Хотели сегодня поехать, нам сказали не надо. Мне нужна справедливость, правда, больше ничего. Я хочу, чтобы наказали людей, лишивших чести мою дочь», - сказала Нурлыхан Рахимова.

В ДВД Алматы эту же историю рассказали, но, с другой стороны. По словам полицейских, следствие ведется, но проверять стражи порядка намерены, в первую очередь, семью Айгерим.

«Из объяснительной девушки стало ясно, что она была с подругами, со своего дома она ушла по своей же собственной воле и, как она сказала, домой возвращаться не хотела. Мы расследуем это дело и, возможно, родители будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей», - отметила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

По словам полицейских, участились случаи, когда подростки уходят из дома из-за плохих отношений в семье. Как правило, юные, доверчивые девушки становятся жертвами насилия из-за своей беспечности и чрезмерной открытости в социальных сетях. В случае же с Айгерим, по информации следователя, начато досудебное расследование по статье «изнасилование».

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