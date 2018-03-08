Сапарбаев отреагировал на заявление Назарбаева об ипотеке под 7 процентов

Бердыбек Сапараев призвал строительные компании строить дома круглый год.

Аким Актюбинской области отреагировал на новую программу кредитования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

5 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента представил новую программу «7-20-20», она должна сделать доступной жилищную ипотеку для простых казахстанцев.

После этого заседания аким области Бердыбек Сапарбаев в здании «Нур Отана» собрал общественность, депутатов, предпринимателей, сотрудников госорганов, чтобы разъяснить, как новые инициативы президента отразятся на жизни актюбинцев.

– Недавно я отчитывался перед вами, говорил, что в этом году мы должны обеспечить жильем не менее 8 тысяч актюбинцев, – обратился к присутствующим Бердыбек Сапарбаев, – но с учетом сегодняшнего поручения президента мы должны пересмотреть это в сторону увеличения. Тем более, что начало года показывает, что рост экономики есть. Итоги 2 месяцев этого года показывают, что у нас рост экономики по сравнению с прошлым годом составит примерно 2,6%. Жилищная проблема будет решаться механизмом «7-20-25». То, что срок погашения кредита увеличится до 25 лет, – мы с вами хорошо понимаем: чем больше срок, тем меньше нагрузка на наших жителей. Нам надо будет всем, особенно нашим строителям, руководителям предприятий, моему заместителю совместно с акимами еще раз посмотреть…

Бердыбек Сапараев призвал строительные компании строить дома круглый год.

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