СМИ узнали о планируемых изменениях в дизайне новых iPhone

Apple начала обсуждать технические детали с поставщиками комплектующих

Модели iPhone в будущем могут лишиться черного выреза, который получил неофициальное название «монобровь» или «челка». Apple, по неподтвержденным данным, задумалась об отказе от этого элемента в моделях 2019 года, сообщает РБК.

«Apple решила отказаться со следующего года от этого модуля и уже начала обсуждать технические детали с поставщиками комплектующих», — приводит издание The Investor слова источника в отрасли.

Другие детали нового дизайна, такие как размер и форма, пока не объявлялись, добавил он.

В последней версии смартфона от Apple iPhone X экран занимает почти всю площадь передней панели. Однако в верхней части расположился небольшой черный вырез, в котором скрыты камера и сенсоры, обеспечивающие работу Face ID. Этот модуль получил неофициальное название «монобровь» или «челка». В App Store даже появилось специальное приложение, которое позволяет замаскировать этот вырез.

В феврале Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании, сообщал, что в этом году Apple планирует в этом году выпустить сразу три новых iPhone. По информации агентства, один из смартфонов будет самым большим из выпущенных до сих пор, другой — того же размера, что и iPhone X, но обновленный, а третий — с некоторыми из ключевых функций флагманского телефона, но несколько дешевле.

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