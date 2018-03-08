Головкин объяснил, почему «Канело» должен быть наказан за допинг

Ранее в двух допинг-пробах мексиканца были найдены следы запрещенного препарата кленбутерол.

Непобежденный средневес Геннадий Головкин озвучил свою позицию относительно положительных допинг-проб его соперника по бою-реваншу 5 мая Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.

— Мы элитные спортсмены, и я хочу сохранить бокс на элитном уровне. Существуют законы, комиссия и антидопинговый контроль, и мы должны это выполнять. В таком случае они должны принять меры, либо дисквалифицировать его, либо взыскать штрафы. Но если такое оставляют без внимания, то зачем нам комиссии? И зачем говорить о проверках? Когда вы выходите на такой уровень, люди должны смотреть на ваши навыки, а не задаваться вопросом, какая у вас лаборатория. Я считаю, что спортсмены такого уровня не могут проваливать тесты и получать положительные пробы, потому что это плохо для спорта. А провал теста на таком уровне означает, что вы либо не хотите биться, либо у вас проблемы в команде. Это показывает ваше истинное лицо. Они знают, что такое кленбутерол, это ведь не что-то новое. В прошлом с ним уже были прецеденты. Я боксер и считаю, что должно быть просто: есть тест на допинг. Здесь либо «да», либо «нет». Для этого и существуют комиссии и правила. А если же теперь это законно, то я уже не назову это боксом. Это что теперь — киборги, трансформеры?, — отметил Головкин, которого цитирует Los Angeles Times.

Ранее в двух допинг-пробах мексиканца были найдены следы запрещенного препарата кленбутерол.