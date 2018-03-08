Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Павлодарской области сорвало кровлю с жилого дома

Жертв и пострадавших нет.

Фото : пресс-служба ДЧС Павлодарской области8 марта 2018, 11:08

7 марта из-за сильного ветра у частного дома сорвало кровлю в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

"В 8.30 утра 7 марта в с.Кызылшилик, в результате сильного ветра (порывы до 28 м/с) произошел срыв кровли частного жилого дома на площади 137 кв.м. (общая площадь 200 кв.м.)", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, синоптики прогнозировали на 7 марта порывы ветра до 30 м/с.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты