В Павлодарской области сорвало кровлю с жилого дома
Жертв и пострадавших нет.
Фото : пресс-служба ДЧС Павлодарской области8 марта 2018, 11:08
7 марта из-за сильного ветра у частного дома сорвало кровлю в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.
"В 8.30 утра 7 марта в с.Кызылшилик, в результате сильного ветра (порывы до 28 м/с) произошел срыв кровли частного жилого дома на площади 137 кв.м. (общая площадь 200 кв.м.)", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, синоптики прогнозировали на 7 марта порывы ветра до 30 м/с.
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