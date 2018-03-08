В Усть-Каменогорске горел жилой дом: эвакуировано 11 человек

С отравлением угарным газом госпитализированы в больницу граждане 1935 г.р. и 1959 г.р.

Ранним утром 7 марта в 5-ти этажном жилом доме в Усть-Каменогорске произошел пожар в квартире на 3-м этаже, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Пожар локализован в 06:52 и ликвидирован в 07:08. Спасено 2 человека и эвакуировано 11 человек, из них 1 ребенок. Для ликвидации ЧС были задействованы 18 сотрудников и 5 ед. техники Службы пожаротушения Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

С отравлением угарным газом госпитализированы в больницу граждане 1935 г.р. и 1959 г.р.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

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