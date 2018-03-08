Эвакуированные из-за непогоды казахстанцы покинули пункты обогрева

Всего спасено 4 человека и эвакуировано 251 человек (из них 13 детей).

Казахстанцы, которые оказались в дороге во время непогоды, покинули пункты обогрева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Погода успокоилась, все разъехались по местам назначения.

Акмолинская область

07.03. в 00-30 окраина г.Акколь, 100 км а/д «Астана-Петропавловск», в связи с закрытием автодороги из 2-х автомашин силами сотрудников местного акимата и департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области в пункт обогрева (Агротехнический колледж г.Акколь) эвакуировано 10 человек (в медицинской помощи не нуждаются).

07.03. в 00-30 Бурабайский р-н, г.Щучинск, в связи с закрытием автодороги из автовокзала такде силами акимата и ДЧС Акмолинской области из пассажирского автобуса марки «Мерседес» следовавшего по маршруту «Астана-Омск» в пункт обогрева (общежитие Колледжа г.Щучинск) эвакуировано 27 человек (граждане РФ) и в пункт обогрева (СШ №4 г.Щучинск) эвакуировано 36 человек, из них 6 детей (граждане Республики Таджикиста, в медицинской помощи не нуждаются).

Карагандинская область

07.03. в 00-49 Шетский р-н, 10 км а/д «Аксу-Аюлы-Актогай», силами спасателей и полиции из съехавшего в кювет пассажирского автобуса марки «Mercedes» следовавшего по маршруту «Алматы-Жезказган» эвакуированы в пункт обогрева (ДЮСШ с.Аксу-Аюлы) 27 человек (в медицинской помощи не нуждаются).

07.03. в 10-43 Бухар-Жырауский р-н, на 1077 км а/д «Алматы- Екатеринбург» (в 26 км от г.Темиртау) силами УЧС силами спасателей и полиции из технически неисправного автобуса следовавшего по маршруту «Сарыагаш-Петропавловск» эвакуировано в придорожное кафе «Кемпинг» 53 человека (в медицинской помощи не нуждаются).

Восточно-Казахстанская область

07.03. в 01-30 Уланский р-н, окраина с.Привольное, 123 км а/д «Усть-Каменогорск-Павлодар», в связи с закрытием автодороги силами местного акимата и ДЧС Восточно-Казахстанской области из пассажирского автобуса марки «Setra» следовавшего по маршруту «Усть-Каменогорск-Павлодар» эвакуировано в пункт обогрева (школа с.Привольное) 44 человека, из них 1 ребенок (в медицинской помощи не нуждаются).

Костанайская область

07.03. в 07-20 г.Аркалык, 29 км а/д «Аркалык-Торгай», силами спасателей Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда из застрявшего в снежном заносе легкового а/м марки «ВАЗ» эвакуированы в пункт обогрева (г.Аркалык) 4 человека, из них 1 ребенок (в медицинской помощи не нуждаются).

Актюбинская область

07.03. в 08-05 Айтекебийский р-н, 75 км а/д «Карабутак-Костанай» (в 10 км от п.Комсомол), силами Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области из съехавшего в кювет а/м «Газель» следовавший по маршруту «Свердловск-Шымкент» эвакуированы в пункт обогрева (п.Комсомол) 4 человека (из них 3 граждане Республики Узбекистан и 1 гражданин РФ, в медицинской помощи не нуждаются).

Павлодарская область

07.03. в 10-00 Успенский р-н, 55 км а/д «Павлодар-Успенка-РФ» силами сотрудников ДЧС Павлодарской области и РГП «Казавтодор» на очищенный участок дороги отбуксирован съехавший в кювет пассажирский микроавтобус марки «Mercedes-Sprinter» следовавший по маршруту «Павлодар-Карасук РФ» (в салоне 8 пассажиров). В 10-40 продолжил движение согласно маршрута.

07.03. в 11-21 Майский р-н, 120 км а/д «Аксу-Курчатов» силами РГП «Казавтодор» на очищенный участок дороги отбуксирован съехавший в кювет пассажирский микроавтобус марки «Mercedes-Sprinter» следовавший по маршруту «Павлодар-Курчатов» в салоне находилось 20 пассажиров, из них 1 ребенок. В 12-40 автобус продолжил движение согласно маршрута.

07.03. в 12-00 Успенский р-н, 92 км а/д «Павлодар-Успенка-РФ», силами ДЧС Павлодарской области, местного акимата и РГП «Казавтодор» из съехавшего в кювет пассажирского автобуса марки «Mercedes» следовавшему по маршруту «Новосибирск-Караганда» эвакуированы в пункт обогрева (колледж с.Успенка) 23 пассажира, из них 2 детей ( в медицинской помощи не нуждаются).

07.03. в 15-45 Актогайский р-н, 103 км а/д «Иртышск-Ленинский-Русская поляна», силами ДЧС Павлодарской области, местного акимата и полиции из съехавшего в кювет пассажирского автобуса марки «Volvo» следовавшего по маршруту «Павлодар-Омск» эвакуированы в пункт обогрева (СШ с.Актогай) 23 пассажира, из них 3 детей (в медицинской помощи не нуждаются). В 19-00 из-за погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) автобус с пассажирами вернулся в г.Павлодар.

Алматинская область

07.03. в 13-45 Алакольский р-н, оз.Алаколь, на участке «Зайчая губа», силами ДЧС (5 сотрудников и 1 ед. техники) проводились работы по спасанию 4 рыбаков которые во время рыбной ловли на автомобиле провалилась под лед. Спасенные эвакуированы в г.Ушарал (в медицинской помощи не нуждаются).

Всего спасено 4 человека и эвакуировано 251 человек (из них 13 детей).

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