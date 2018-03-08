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Кто сказал, что слабый пол — это женщины?

Если что-то не могут сделать мужики, в дело вступает женщина.

Фото : Novate8 марта 2018, 12:33

Международный женский день, как известно, родился не на пустом месте. В первую очередь этот праздник — дань уважения женщинам, которые не побоялись выступить против общественных устоев и добились равенства в правах с мужчинами. Сейчас, конечно, 8 марта мы в большей степени считаем днем женственности и всепоглощающей красоты, но сути это не меняет.

В наши дни, слава богу, все равны, но непримиримость в женщинах не утихает. И если что-то не могут сделать мужики, в дело вступает женщина.

У него, наверное, грыжа.

«Дамы работают, а я — душа компании».

Мужчина с врожденным чувством прекрасного.

С такой женой не пропадешь.

С велосипедом на улице спать нельзя — украдут.

«Любимая, тебе, наверное, тяжело стоять на каблуках? Можешь опереться на меня».

Брак — тяжелая ноша.

Засмотрелся.

Кто предложил покататься, тот и гребет.

«Дорогая, не отставай!»

Не будить же мужа из-за какого-то гвоздя.

Рад бы помочь, но боится костюм испачкать.

Есть женщины в русских селеньях.

Источник: Novate


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