Незабываемый подарок к 8 марта сделал Бердыбек Сапарбаев матери актюбинского военнослужащего

В рамках акции «Анаға хат» он написал поздравление маме на 8 марта, которое зачитал ведущий под аплодисменты зрителей.

В преддверии Международного женского дня аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил всех женщин региона с праздником. 1 200 женщин со всей области были приглашены на праздничное мероприятие «Мереке күніңмен», прошедшее вчера, в канун 8 Марта, на сцене «Өнер орталығы», сообщает собственный корреспондент Zakon.kz в Актюбинской области.

Со словами поздравления к прекрасной половине человечества обратился глава региона.

— Дорогие, любимые, красивые женщины! Мы, в первую очередь, обязаны своим матерям за то, что они подарили нам жизнь. Нашим женам за то, что они создают уют семейного очага. Не зря же говорят: государство формируется из маленьких семейных очагов. Если в семье порядок, достигнуто взаимопонимание, хорошее воспитание, образование, этика и культура, то и государство будет развиваться в правильном ключе. Со дня обретения Независимости наш Президент Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание женщинам страны во всех программных документах, ежегодных Посланиях, — отметил Бердыбек Сапарбаев.

Он поблагодарил актюбинских женщин за поддержку всех начинаний, идей и инициатив.

- Сейчас делается много для поддержки малоимущего населения, для развития бизнеса. И многие инициативы идут именно от женщин, подчеркнул аким области.

Все дамы, находившиеся в зале, получили памятные подарки. Каждой из них импозантные молодые люди преподнесли по прекрасной розе.

Трогательным моментом вечера стало поздравительное письмо актюбинского парня Руслана Киякбаева, проходящего воинскую службу на юге Казахстана. В рамках акции «Анаға хат» он написал поздравление маме на 8 марта, которое зачитал ведущий под аплодисменты зрителей.

В зале оказалась мама солдата. И когда она, растроганная поздравлением, встала, к ней неожиданно для всех подошел ее сын. Его по просьбе акима области командировали домой на пару дней из Алматы. Сойдя со сцены, молодой человек обнял маму и подарил ей букет роз. Вот такой приятный и запоминающийся сюрприз подготовили организаторы праздника!

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием местных творческих коллективов, а также приглашенных звезд: Кыдырали Болманова, Каракат Абильдиной и Аллабергена Жаксыбаева.

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