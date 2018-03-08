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"Безумно красиво и безумно опасно": ДДТ застряли в Карагандинских степях

Лидер группы ДДТ весьма философски и поэтично принял трудную дорожную ситуацию.

Фото : LiveJournal8 марта 2018, 13:21

Юрий Шевчук и музыканты из группы ДДТ попали в снежный буран по трассе Караганда – Астана. ДДТ выступили в Караганде в рамках своего тура "История звука", сообщает BNews.kz.

"Мы попали в колоссальную пургу в казахстанской степи. Выехали из Караганды. Машину не видно буквально в двух метрах. Все стоит. Невероятная пурга такая. Мы едем в аэропорт. Просто ничего не видно. Если руку вытянуть, не видно пальцев! Мы едем со скоростью 2 км/ч", - рассказал Шевчук.

Лидер группы ДДТ весьма философски и поэтично принял трудную дорожную ситуацию.

"Я вам хочу сказать, что красота бывает опасной. Безумно красиво и безумно опасно", - отметил Шевчук.

Следующий концерт группы ДДТ с программой "История звука" состоится 13 апреля во Владивостоке.


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