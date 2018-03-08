Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автолюбители Актау поздравили женщин с 8 Марта

Чтобы собрать надпись «8 наурыз», потребовалось более 50 автомобилей.

Фото : скриншот8 марта 2018, 14:18

Автолюбители обратились к женщинам с поздравлением и передали эстафету другим городам Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Чтобы собрать надпись «8 наурыз», потребовалось более 50 автомобилей.

Ранее оригинально поздравили представительниц прекрасного пола в Шымкенте.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты