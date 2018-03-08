Автолюбители Актау поздравили женщин с 8 Марта
Чтобы собрать надпись «8 наурыз», потребовалось более 50 автомобилей.
Фото : скриншот8 марта 2018, 14:18
Автолюбители обратились к женщинам с поздравлением и передали эстафету другим городам Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Чтобы собрать надпись «8 наурыз», потребовалось более 50 автомобилей.
Ранее оригинально поздравили представительниц прекрасного пола в Шымкенте.
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