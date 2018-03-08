МИД РК готово помогать казахстанским университетам в их международных связях

Одной из важных задач посольств Казахстана за рубежом является привлечение грантов на обучение казахстанских студентов в ведущих вузах мира, прежде всего, по техническим специальностям, добавил он.

Министерство иностранных дел примет активное участие в реализации социальных инициатив Президента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Пять новых социальных инициатив Президента Нурсултана Назарбаева кардинально изменят к лучшему качество жизни миллионов казахстанцев. Они создадут новые стимулы для экономического развития, усилят средний класс, повысят человеческий потенциал нашей страны», - считает министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

Кроме того, по его мнению, масштабная инициатива по прокладке магистрального газопровода будет способствовать развитию устойчивой энергетики и экологии в Центральном Казахстане.

«Новые проекты потребуют привлечения международного опыта, инвестиций, экспертизы и технологий. Поэтому внешнеполитическое ведомство будет активно вовлечено в реализацию поручений Главы государства», - заверил министр.

По мнению К.Абдрахманова, пять инициатив Елбасы нужно рассматривать в русле долгосрочной стратегии по выводу Казахстана в разряд 30 развитых государств мира. Он обратил внимание на то, что эта работа ведется в сложнейших геополитических и геоэкономических условиях, а также на фоне роста социального неравенства во всем мире. «Поэтому пять инициатив Президента уже получают высокую оценку в мировом сообществе», - отмечает глава МИД.

По словам министра, основные направления сотрудничества нашей страны со Всемирным банком, ЕБРР, АБР и ОЭСР соответствуют новым инициативам Главы государства; это взаимодействие будет только усиливаться.

Кроме того, МИД готово содействовать казахстанским университетам в их международных связях, привлечении зарубежных педагогов, обмене опытом. Одной из важных задач посольств Казахстана за рубежом является привлечение грантов на обучение казахстанских студентов в ведущих вузах мира, прежде всего, по техническим специальностям, добавил он.

«Усиление комплексных мер в области занятости, образования и социальной политики придаст более всеохватный и устойчивый характер экономическому росту и развитию. Опираясь на лучший мировой опыт, наш президент при этом подает пример решительности для достижения социальных целей, которые многие в этом мире еще не осмелились перед собой поставить», - подчеркнул К.Абдрахманов.

Оглашённые на совместном заседании палат Парламента 5 марта инициативы включают: новую модель ипотечного кредитования, снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых граждан, повышение доступности и качества высшего образования, расширение микрокредитования и дальнейшую газификацию страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!