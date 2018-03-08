Над паралимпийской деревней Пхенчхана подняли флаг Казахстана

Казахстан представит рекордное число спортсменов - 6 человек в двух видах спорта- лыжных гонках и биатлоне.

В Пхенчхане состоялась торжественная церемония поднятия флага Казахстана в паралимпийской деревне, сообщает МИА «Казинформ».

Это означает, что казахстанская спортивная делегация официально прибыла на XII зимние Паралимпийские игры. В мероприятии принял участие президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев, представители Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, спортсмены нашей паралимпийской сборной, тренеры, казахстанские журналисты.

«На церемонии поднятия флага есть красивая традиция обмена подарками. Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев и атлет паралимпийской сборной Денис Петренко подарили сувенирный набор мэру паралимпийской деревни»,- сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.

Отметим, 9 марта на Олимпийском стадионе Пхенчхана в Южной Корее состоится церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2018. Казахстан представит рекордное число спортсменов - 6 человек в двух видах спорта- лыжных гонках и биатлоне.

Зимние Паралимпийские игры - крупнейшие международные соревнования в зимних видах спорта, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Зимняя Паралимпиада проходит каждые четыре года после зимних Олимпийских игр в тех же городах и на тех же спортивных объектах, где перед этим проходили зимние Олимпиады. Нынешние, 12-е по счету зимние Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта, будет разыграно 80 медалей в 6 видах спорта.

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