ШОС собирается повысить свое влияние в мире

Саммит ШОС в Циндао станет первым саммитом после расширения Организации.

Главными целями предстоящего в июне этого года в городе Циндао саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются сплочение государств-членов и укрепление «Шанхайского духа», повышение эффективности и влиятельности ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает МИА «Казинформ».

«Саммит ШОС в Циндао станет первым саммитом после расширения Организации. Мы готовы работать с членами ШОС для достижения на встрече на высшем уровне трех основных целей. Первая - укрепление сплоченности. Вместе с членами ШОС мы будем высоко держать высокое знамя «Шанхайского духа», укреплять взаимное доверие и единство между членами и строить сообщество единой судьбы», - сказал он на прошедшей 8 марта пресс-конференции.

По его словам, вторая цель саммита ШОС в Циндао заключается в повышении эффективности функционирования Организации.

«Прагматичное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество является источником импульса для развития ШОС. Мы будем работать с государствами-членами над принятием проекта плана по реализации в предстоящие 5 лет «Договора о долгосрочном добрососедстве и дружественном сотрудничестве государств-членов ШОС», подписанием и ратификацией серии резолюций и документов о сотрудничестве, касающихся безопасности, экономики, торговли, охраны окружающей среды и гуманитарных наук, оказании содействия государствам-членам в строительстве «Одного пояса, одного пути» и всестороннего развития государств-членов ШОС», - сказал он.

Третьей целью саммита Ван И назвал повышение влияния ШОС на международной арене.

«Для поддержания мира и стабильности в регионе и даже в мире мы вместе с членами ШОС будем позитивно отвечать на ожидания международного сообщества, сильнее проявлять голос по основным международным и региональным вопросам и играть еще более активную роль в региональном сотрудничестве и глобальном экономическом управлении. В целом, саммит станет новой вехой в истории ШОС», - сказал глава МИД КНР.

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