Тренер Головкина рассказал как "застукал" Канело

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, Эрик Гомес считает обвинения тренера казахстанца Геннадия Головкина в "махинациях" перед первым боем необоснованными, сообщают Vesti.kz.

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес в интервью Yahoo! Sports вспомнил один занимательный эпизод перед первым боем его подопечного с Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) на фоне допингового скандала вокруг мексиканца.



По его словам, он "застукал" Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед боем, когда они поочередно накладывали слои марли и ленты. Санчес заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру. Наставник GGG считает, что тот случай наглядно демонстрирует лояльное отношение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) к "Канело".

"Когда "Канело" тейпировали руки, они нанесли слой марли, затем два-три слоя ленты, потом снова марлю и опять ленту. Это незаконно и называется литьем. Я, как только увидел это, сразу крикнул: "Эй, эй! Это незаконно, так делать нельзя!". Но инспектор посмотрел на меня и сказал: "Ему можно". Более того, инспектор пригрозил вышвырнуть меня из комнаты. Я не мог ничего поделать и лишь наблюдал", - рассказал Санчес.

Ранее тренер Головкина усомнился в честном расследовании "дела Альвареса", которое начала NSAC. По его словам, некоторые комиссии дают послабления определенным бойцам.



Альварес провалил допинг-тест за два месяца до реванша с Головкиным. В пробе мексиканца был обнаружен запрещенный препарат - кленбутерол. Команда "Канело" объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

Напомним, в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе Головкин и Альварес не смогли выявить победителя - итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию. На 5 мая у боксеров намечен реванш на той же площадке.