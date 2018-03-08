«Астана» вновь выиграла Кубок Казахстана по баскетболу

В решающем матче сильнейшая баскетбольная команда страны со счетом 72:61 обыграла коллектив «Барсы» (Атырау).

Баскетбольный клуб «Астана» стал победителем Кубка Казахстана-2018, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В решающем матче сильнейшая баскетбольная команда страны со счетом 72:61 обыграла коллектив «Барсы» (Атырау). Астанинцы уступили в первой четверти (17:21), затем выиграли во втором и третьем игровых отрезках (20:10, 23:16). В заключительной четверти игроки столичного клуба проиграли (12:14), но, победа в матче и Кубок страны достались «Астане».

Отметим, что в прошлом году «Астана» также побеждала «Барсы» в финале Кубка.

Игроки «Астаны» Рустам Ергали и Александр Жигулин были признаны лучшим легким форвардом и лучшим мощным форвардом КК-2018 соответственно.

Матч проходил в спорткомплексе «Назарбаев Университета».