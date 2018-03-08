Во Флориде учителям разрешили носить оружие

Новый закон разрешает учителям открыто носить оружие в школах.

Парламент Флориды с минимальным перевесом голосов одобрил законопроект, разрешающий учителям открыто носить оружие в школах штата. Об этом сообщает ABS-news.

Закон предусматривает повышение возраста владения оружием с 18 до 21 года, вводит некоторые ограничения на продажу штурмового оружия, а также разрешает учителям открыто носить оружие в школах, что было запрещено во всех штатах с 2013 года. Помимо этого, он предусматривает увеличение числа вооруженных охранников в учебных заведениях.

За законопроект проголосовали 67 депутатов, против — 50. До этого в понедельник, 5 марта, законопроект принял сенат штата. Там в него внесли поправку — педагоги должны будут пройти специальное бесплатное обучения обращению с оружием в полиции. Окончательное решение по нему примет губернатор Рик Скотт. Он подчеркнул, что внимательно изучит текст законопроекта и встретится с семьями погибших в трагедии учеников, выяснив их мнение.

Закон появился сразу после трагедии в школе города Паркленд 14 февраля. Тогда от рук бывшего ученика Николаса Круза погибли 17 подростков и педагогов, ранения получили 17 человек. Аарон Фейс — школьный тренер по футболу — перекрыл стрелку сектор обстрела, что позволило группе учеников скрыться. Большинство жителей штата требуют приговорить Круза к смертной казни, его адвокаты вступили в переговоры с прокуратурой о пожизненном заключении.

Флорида — южный штат США, его жители в большинстве традиционно выступают за разрешение открытого ношения оружия, предусмотренного Второй поправкой к конституции.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!