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McDonald’s перевернул свой логотип в честь 8 Марта

Американская корпорация McDonald’s, владеющая одной из самых узнаваемых в мире сетей ресторанов быстрого питания, на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.

Фото : Kaspiy.az8 марта 2018, 17:51

Логотип McDonald’s, представлящий собой букву M, перевернули на 180%, в результате получилась буква W, означающая women — женщины, сообщает НТВ.

W вместо M появилась на официальном сайте компании, на страницах в соцсетях и в приложениях для мобильных устройств. Такая же трансформация произошла с логотипом на столбе у McDonald’s в Калифорнии. А еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал 8 Марта обслуживает посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.

Топ-менеджер McDonald’s Уэнди Льюис пояснила телеканалу CNN, что компания перевернула логотип впервые в истории «в честь замечательных достижений женщин».


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