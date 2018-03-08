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Машина сгорела в центре Астаны

В тушении участвовало 10 человек личного состава и две единицы техники столичной Службы пожаротушения.

Фото : YouTube8 марта 2018, 18:16

Автомашина сгорела дотла на парковке одного из ТРЦ в Астане, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, сообщение о возгорании машины Volkswagen Multivan на парковке ТРЦ «Керуен» поступило в 16:52. Автомашина была полностью охвачена огнем.

«Пожар удалось локализовать в 17:04 и ликвидирован в 17:20.Предварительная причина пожара: устанавливается», - сообщил Р. Иманкулов.

В тушении участвовало 10 человек личного состава и две единицы техники столичной Службы пожаротушения.


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